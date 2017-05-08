В Керчи отгремел салют по окончании факельного шествия 2017 года

Окончание факельного шествия в Керчи, по доброй традиции, ознаменовалось праздничным салютом. Залпы стали греметь сразу после того, как солдаты «отбили» у врага гору Митридат.

На красочное зрелище пришли посмотреть тысячи керчан. Как и в предыдущие годы, пройдя в строю с факелами, и поднявшись по Митридатской лестнице, они увидели театрализованное представление, апогеем которого стал праздничный салют.

Наблюдали за этой красотой не только с горы Митридат. У керчан много излюбленных мест, для созерцания этого великолепия. Так, пляжи Сморжевский и «Черепашка» были усеяны людьми, ведь именно оттуда открывается великолепнейший вид на Митридат и на салют, яркими красками отражающийся в морской воде.

8 мая, день предшествующий знаменательному Дню Победы, был богат яркими событиями и новостями Керчи: в городе прошло возложение цветов к памятникам и могилам освободителей города от фашистов, была заложена «Аллея Героев Советского Союза» в поселке Героевское, открыт второй Поклонный крест на въезде в город со стороны паромной переправы.

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