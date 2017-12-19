В Керчи откадастрируют более 200 объектов

Предприятие «Крымская железная дорога» объявляет электронный аукцион на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов с последующим государственным кадастровым учетом и государственной регистрацией права собственности РФ на объекты недвижимого имущества в Керчи и Ленинском районе (в количестве 292 единицы). Соответствующий документ размещён на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость работ – 12 952 491 рублей. Источник финансирования – собственные средства и бюджетные средства.

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Большинство объектов, которые нужно поставить на кадастровый учёт расположены на Вокзальном шоссе (объекты железнодорожного вокзала), а также 21 жилой дом, 1 квартира, и объекты вблизи станций Керчь, Аршинцево, Чистополье и Багерово. На проведение работ всех необходимых работ отводится 240 календарный дней с момента заключения договора с подрядной организацией.

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