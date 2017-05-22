В Керчи отключили воду: список улиц

По ряду улиц в Керчи сегодня не будет воды. Перебои вызваны с работами на водопроводной насосной станции.

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что в связи с проведением работ по чистке и мойке резервуара водопроводной насосной станции №1А вода в район улиц Заречная, Комарова, Пушкина, Вокзальное шоссе, 450 квартал и прилегающих к ним районов подаваться не будет.

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Населения и предприятиями необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит извинения за причинённые неудобства.

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