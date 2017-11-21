В Керчи откроется первая секция гиревого спорта

В первых числах декабря в Керчи в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» откроется спортивная секция для детей по гиревому спорту. Тренировать юных спортсменов будет основатель курсов выживания «Барс» Виталий ЛУГОВОЙ.

В секцию будут заниматься дети от от 7 до 16 лет. Сейчас группа формируется, по предварительным подсчётам около 10-12 ребят смогут посещать секцию гиревого спорта.

Как рассказал Виталий Александрович, гиревой спорт вызывает прежде всего выносливость и силу, эти качества необходимы для службы в вооружённых силах. При занятиях этим видом спорта качаются ноги, спина и руки. При этом спортсмены не выходят «суперменами». По мнения тренера большая масса тела не приведёт к хорошим результатам.

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В словаре тех, кто придёт заниматься гиревым спортом одним из главных слов станет слово – толкать.

Как подчёркивает Виталий Александрович, детям надо показывать технику, и толчок – одна их них: «Гири не выжимаются, а толкаются. Есть рывок, есть длинный цикл, а есть толчок. Самое главное, чтобы вес был комфортный для детей. У нас будут гири 8, 10, 16 кг – это не тяжёлый вес даже для девочек».

Во время перерывов между занятиями дети будут тренировать мозг: «В свободное время будут теоретические занятия на память, чтобы ребята запоминали слова, цифры, названия, цвета. Ребёнок не должен зацикливаться только на физических упражнениях. Они будут отдыхать, но непросто отдыхать сидя на лавочке, во время отдыха в игровой форме с детьми будут проводиться тренировки памяти».

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Память – отдельный пункт в программе Виталия Александровича. Он считает, что в школах детей не учат запоминать – запоминание подменяется зубрёжкой. Вместо этого Виталий ЛУГОВОЙ предлагает свой метод тренировок. Секреты скоростного запоминания 13-значных чисел в прямом и обратном порядке тренер раскроет на практических занятиях.

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