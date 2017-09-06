В Керчи откроется выставка картин из мозаики

В преддверии Дня города Керчи, 8 сентября в 16.00 в Картинной галерее Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника горожанам покажут мозаичные картины Светланы Зажигаевой.

Рабочие материалы этого художника не кисти и краски, а мозаичное стекло, витражи и керамика. Выставка называется «Любимому городу», и это не случайно. Светлана Зажигаева родилась в Керчи, но до этого в своём родном городе не выставлялась.

Оценить мозаичное изобразительное искусство можно будет в течение месяца в Вестибюле Картинной галереи на Театральной улице.

Справка: Светлана Зажигаева окончила Краснодарский институт физической культуры, исторический факультет Симферопольского государственного университета им. М.В. Фрунзе, работала преподавателем физкультуры и истории в ОШ No11. С 1996 года по настоящее время живёт и работает в Москве.

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