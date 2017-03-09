В Керчи откроют еще один детский сад

В городе станет на один детский сад больше. Об этом стало известно в ходе совместного совещания представителей депутатского корпуса и профильных служб администрации по вопросам городского хозяйства отдельно взятых мажоритарных округов с председателем городского совета Керчи Ларисой Щербулой. Об это глава горсовета сообщила на своей странице в соцсети.

Депутат городского совета Сергей Ходько выступил с предложением о передаче на баланс муниципалитета здание закрытого детского сада по ул. Вокзальное шоссе.

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«Детский сад по ул. Вокзальное шоссе Сергей Ходько предложил забрать на баланс муниципалитета и провести там ремонт. В последствии его можно будет ввести в эксплуатацию. На округе он очень нужен. Детей некуда отвести», — идёт речь в сообщении.

Следует отметить, что в Керчи остро стоит вопрос с детскими садами. Государственных садиков крайне мало и устроить туда ребёнка — задача не из лёгких, а «осилить» оплату частных садиков может далеко не каждый. Соответственно, несколько новых садов в городе смогли несколько улучшить ситуацию в данной области.



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