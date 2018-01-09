В Керчи откроют клуб робототехники: «К нам придёт ребёнок – уйдёт инженер»

В этом году в Керчи откроется необычная секция для юных горожан. Уже в начале февраля маленькие керчане смогут собирать настоящих роботов – моделировать и изучать программирование. Для полуострова – это новый опыт, Керчь в этом плане станет первопроходцем – в двух районах города откроют Клубы Робототехники.

Как рассказал журналистам КерчьИНФО один из основателей Клуба Борис КУЛИДА, он нашёл партнёров в лице «Роббо-клуба» из Петербурга – их проект «Сколково» уже внедряется в обычные школы и поддерживается Министерством образования:

«Мне интересно работать с детьми, чтобы у них было надежды на будущее. Гораздо легче воспитать, чем перевоспитать. У нас в городе пока ничего такого нет, поэтому здесь можно многое что успеть и создать. В Клубе робототехники ребёнок сможет пройти путь от программирования до 3Д-моделирования. К нам придёт ребёнок – уйдёт инженер».

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Всё роботехническое образование будет на открытом бесплатном ПО в свободном доступе. Аппаратура, на которой будут заниматься дети, одобрена Министерством образования: с помощью специальной лаборатории (которая состоит из схемы, покрытой пластиком с разными датчиками, светодиодами и подключается к телефону или компьютеру) ребёнок может самостоятельно программировать и на 3Д принтере доделывать детали:

«Вначале мы их познакомим с техникой, а потом они будут создавать технику сами» – улыбается Борис.

Дети смогут сами делать роботов-актёров, роботов-футболистов или робота-паука и даже робота-пылесоса (все эти роботы – сенсорные, безопасные для детей – прим.ред.).

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Клуб робототетхники можно начать посещать с 5 лет и до 15. Кружок будет работать каждый день, занятие будет длится полтора часа. Помимо робототехники в этом месте будет работать «Продлёнка 2.0», по системе старшего брата, где с малышами будут заниматься старшеклассники. Сами занятия по робототехники будут преподавать педагоги-энтузиасты, но безусловно с большим опытом работы с детьми и, безусловно, с компьютерами.

По поводу стоимости кружка Борис говорит следующее: «Бесплатное обучение будет предоставлять тем, кому это очень надо. Если этот ребёнок в течение нескольких занятий показывает себя не только как энтузиаст-ученик, но и как энтузиаст-преподаватель – таких детей мы будем учить бесплатно. Хотим начать с 3 тысяч рублей на 4 занятия в месяц по полтора часа, если есть заинтересованные ученики, для них можно будет увеличить количество то занятий до 8, по той же стоимости».

Места новой секции пока под вопросом, однако, по словам организаторов, скорее всего это будет центр города, а также район улицы Ворошилова.

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