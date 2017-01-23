В нем будут выставлены археологические находки, обнаруженные во время строительства моста в Крым. Разместить его планируют на территории крепости Керчь.

Место экспозиции выбрано не случайно. Планируется, что туристы будут посещать смотровую площадку, с которой открывается замечательный вид на мост с высоты птичьего полета. Затем экскурсантам будет предложено пройти в «Крепость Керчь», посетить музей и познакомиться с этапами его строительства.

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Директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина рассказала «Комсомольской правде – Крым», что в музее планируют представить археологические находки, которые обнаружили во время строительства моста в Крым. Один из экспонатов музея — американская машина высокой проходимости «Виллис», которую отреставрировали специалисты музея.

Также будут представлены проекты и макеты Керченского моста, фрагменты стройматериалов, техника, одежда рабочих и многое другое.

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