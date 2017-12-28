В Керчи откроют новый МФЦ на 40 окон

В 2018 году в Крыму откроют два больших многофункциональных центрах – один из них расположится в Евпатории, другой – в Керчи. Об этом сообщил Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий ПОЛОНСКИЙ.

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ уже говорил о том, что весной в нашем городе откроют новый центр оказания услуг на 34 окна, однако, по словам Дмитрия ПОЛОНСКОГО, центр «Мои документы» в Керчи будет на 40 окон: «Мы построим два очень крупных центра оказания услуг. Один центр будет в Евпатории, второй – в Керчи. Это центры по 40 окон. Там на сегодняшний день МФЦ функционирует, но это помещения, приспособленные для оказания услуг. Где-то арендованы, где-то – предоставлены администрациями на безвозмездной основе, но тем не менее это – не родной дом для МФЦ».

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Проектирование зданий завершено, земельные участки уже подобраны. В Керчи новый многофункциональный центр будет находиться на улице Генерала Петрова. На конец этого года покрытие услугами МФЦ в целом на полуострове составляет почти 85%.

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