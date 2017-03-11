В Керчи открылась фотовыставка «Крым. Прогулки в тишине»

В Керчи открылась выставка работ фотохудожника Светланы Борозенцевой. Мероприятие состоялось 10 марта в 16:00 в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

«Крым. Прогулки в тишине» — такое название получила фотовыставка, на создание которой автора вдохновили уникальные пейзажи полуострова. Сюжеты экспонатов посвящены красотам крымской природы.

В прошедшую пятницу многие керчане и гости города отложили все дела на потом и пришли насладиться творчеством талантливого фотографа с мировым именем — Светланы Борозенцевой.

Читайте: В крепости Керчь открылась выставка «Дисбат»

Вчера в холле картинной галереи практически не было свободного для прохода места. К фотоработам почти невозможно было подступиться, уж очень много любителей творчества автора пришли полюбоваться её выставкой.

Необыкновенно красивые и интересные, профессионально выполненные фотоработы Светланы Борозенцевой не оставили равнодушными никого из пришедших. Восторг и восхищение были в глазах у всех гостей выставки.

В запасе у фотохудожника Светланы Борозенцевой много персональных и групповых фотовыставок, надеемся, что автор ещё не раз порадует ими керчан.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

