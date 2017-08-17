В Керчи открылась школьная ярмарка

По указанию городской администрации в Керчи открылась школьная ярмарка. Базар для школьников заработал за 2 недели до начала учебного года.

Как сообщает Керчь ТВ, ярмарка со школьными товарами расположилась на оживленной улице города по адресу Еременко, 30, что неподалеку автовокзала.

Покупатели ярмарки рассказывают, что уже активно готовятся к школе и подготавливают своих детей, в чем им значительно помогает организованная администрацией ярмарка, где цены значительно ниже рыночных.

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«На территории г. Керчь уже действует школьная ярмарка. Установлено порядка 16 палаток для продажи школьной формы, изготовленной на Керченской швейной фабрике, канцелярских товаров и других школьных принадлежностей», — рассказывает заместитель главы администрации г. Керчь Дилявер Мельгазиев керченскому телевидению.

Продавцы активно приглашают керчан посетить школьную ярмарку и ознакомиться с широким ассортиментом представленных товаров. Ярмарка будет работать до начала сентября.

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