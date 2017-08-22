В Керчи открылась выставка картин Е.А. Карцыганова

В керченской картинной галерее состоялась программа «Гостинная на Дворянской», посвященная памяти Е.А.Карцыганова. Художник родился, жил и творил в Керчи.



Сегодня керченская картинная галерея собрала любителей искусства на творческую встречу. Мероприятие было приурочено открытию выставки известного крымского графика, акварелиста, живописца, Заслуженного художника Украины Евгения Александровича Карцыганова. Почтить память крымского живописца пришли его родственники, друзья, представители городской администрации и неравнодушные керчане.

Выставка, организованная совместными силами Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и семьи творца, началась с торжественной части. Слова восхищения творчеством художника прозвучали из уст главы муниципального образования Николая ГУСАКОВА. Также в мероприятии приняли участие керченские музыканты и певцы, которые исполнили классические произведения.

Кроме того, дочь Евгения Карцыганова была награждена почетной грамотой и памятным подарком из рук заместителя директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталья БЫКОВСКОЙ.

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Вниманию всех присутствующих было представлено слайд-шоу, содержащее ранние работы Евгения Карцыганова, сопровождающееся пояснениями дочери творца.

На персональной выставке работ Евгения Карцыганова «От реальности к мечте» представлено более 50 авторских работ, в том числе работы из семейного архива, фондовых коллекций музея-заповедника, частных коллекций. Многие из них впервые экспонируются в Керчи — родном городе художника, с которым связана вся его жизнь. Однако это не все работы творца, большая часть картин художник разбросана по музеям и частным коллекциям на территории всего земного шара.

Насладиться работами художника-романтика можно будет до 20 сентября. Практически месяц картинная галерея Керчи будет экспонировать работы талантливого художника Евгения Карцыганова, работающего в технике акварели и станковой графики и посвятившего основную часть своих работ крымской земле и родному городу у двух морей.

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