В Керчи открылась выставка картин керченского художника Романа Третьякова

Журналисты KerchINFO побывали на четвертой выставке именитого керченского художника Романа Третьякова.

Также в рамках открытия выставки подвели итоги и наградили победителей конкурса «Моя открытка ветерану».

Роман Третьяков – Заслуженный художник Республики Крым, член Союза художников России, победитель городского рейтинга достижений «Золотой грифон – 2012» в номинации «Человек года».

Читайте: Выставка «Крымский мост. Фантастическая реальность»

Стоит отметить, художник предпочитает писать свои картины на природе, является организатором и основным участником различных плэнеров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

