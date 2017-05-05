В Керчи открылась выставка картин керченского художника Романа Третьякова

Журналисты KerchINFO побывали на четвертой выставке именитого керченского художника Романа Третьякова.
Также в рамках открытия выставки подвели итоги и наградили победителей конкурса «Моя открытка ветерану».
Роман Третьяков – Заслуженный художник Республики Крым, член Союза художников России, победитель городского рейтинга достижений «Золотой грифон – 2012» в номинации «Человек года».
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Стоит отметить, художник предпочитает писать свои картины на природе, является организатором и основным участником различных плэнеров.
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