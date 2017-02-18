В Керчи открылась выставка «Магия Зимы»

В Керчи открылась выставка «Магия Зимы»
Февраль 18 09:18 2017

В Керчи прошла выставка творческих работ фотохудожника Натальи Беленцовой. Мероприятие состоялось 16 февраля в холле картинной галереи. «Магия Зимы» — так называется серия художественных фоторабот, на которую автора вдохновили зимние путешествия по Уралу.

В  картинной галереи состоялось открытие фотовыставки «Магия зимы». Много керченских любителей искусства пришло на выставку оценить творчество фотографа. В рамках мероприятия керчанам были представлены фотографии зимних пейзажей автора Натальи Беленцовой. Сюжеты экспонатов посвящены красотам русской зимней природы. Экспозиция включает в себя в частности фотографии укромных уголков Урала, некоторые из работ декорированы масляными красками, что является уникальной авторской техникой художника.

Читайте: В керченской картинной галерее почтили память А.С.Пушкина

Отметим, что Наталья Беленцова является почётным членом Союза фотохудожников России и победителем российских и международных фотоконкурсов. Надеемся, что автор ещё не раз  посетит наш город с новыми выставками своих прекрасных художественных фоторабот.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!




comments powered by HyperComments

Еще новости Керчи:

«Грифоны» распахнули «Железные крылья ночи» (18+)«Грифоны» распахнули «Железные крылья ночи» (18+) дворец культуры корабел дк корабел аршинцевоНовый директор рассказала о будущем ДК «Корабел» Дмитрий БутокДмитрий Буток: «Мои песни — это русский психоделический рок» крепость керчьВ Керчи пройдут традиционные военно-исторические чтения центр города КерчьВ Керчи вспомнят произведения Пушкина Керченскую корону забрала красотка из Липецка крепость керчьВ крепости «Керчь» снимают кино про Крым для Италии афганцы воины память памятникВ Керчи почтили память воинов-афганцев В Восточно-Крымском историко-культурный музее-заповеднике сегодня, 15 февраля, состоялась презентация 3 новых каталогов по археологической тематике.В Керчи презентовали книги по истории и археологии Крыма картинная галереяВ керченской картинной галерее почтили память А.С.Пушкина