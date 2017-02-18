В Керчи открылась выставка «Магия Зимы»

В Керчи прошла выставка творческих работ фотохудожника Натальи Беленцовой. Мероприятие состоялось 16 февраля в холле картинной галереи. «Магия Зимы» — так называется серия художественных фоторабот, на которую автора вдохновили зимние путешествия по Уралу.

В картинной галереи состоялось открытие фотовыставки «Магия зимы». Много керченских любителей искусства пришло на выставку оценить творчество фотографа. В рамках мероприятия керчанам были представлены фотографии зимних пейзажей автора Натальи Беленцовой. Сюжеты экспонатов посвящены красотам русской зимней природы. Экспозиция включает в себя в частности фотографии укромных уголков Урала, некоторые из работ декорированы масляными красками, что является уникальной авторской техникой художника.

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Отметим, что Наталья Беленцова является почётным членом Союза фотохудожников России и победителем российских и международных фотоконкурсов. Надеемся, что автор ещё не раз посетит наш город с новыми выставками своих прекрасных художественных фоторабот.

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