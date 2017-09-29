В Керчи открыли «горячую» линию по вопросам заболеваний

С ухудшением погодных условий в регионе начался период активных заболеваний. Дабы проинформировать населения о вариантах профилактики и необходимости иммунизации, в городе открыта «горячая» линия.

Линия будет действовать с 29 сентября по 16 октября. «Горячая» линия организована по вопросам профилактик респираторных заболеваний, гриппа и внебольничных пневмоний, а также необходимости и важности иммунизации против гриппа.

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По всем волнующим вопросам можно позвонить по телефонам:

– 2-22-70 (филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. Керчь и Ленинском районе)

– 2-12-86 (территориальный отдел по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республики Крым и г. Севастополю

Режим работы «горячей» линии: с 09-00 до 15-00

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