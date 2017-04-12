В Керчи «открыли» парковки на пешеходных переходах

Автомобилисты Керчи продолжают парковаться в запрещенных местах, причем градус автохамства все увеличивается. Пользователи соцсетей часто публикуют фотографии с «чудесами» паркинга автомобилей в городе.

Вчера в группе Чёрный список | Керчь была опубликована фотография с подписью: «Черный список. Водители города вообще обнаглели. Срз. Анон». На фото отчетливо видно, что на пешеходном переходе около парка им. Тараса Шевченко припаркованы два авто. В результате, пешеходный переход оказался перекрыт.

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Примечательно, что хоть на улице Мирошника всегда были проблемы с парковочными местами, такого хамства не наблюдалось. Правило «я паркуюсь где хочу» продолжает работать.



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