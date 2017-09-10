В Керчи открылись избирательные участки

Сегодня, 10 сентября, в единый день голосования, в Керчи проходят выборы депутатов Государственного совета Крыма и Керченского городского совета. Избирательные участки открылись уже в 8:00 утра.

На сегодняшних выборах керчанам и жителям городских окрестностей предстоит сделать выбор депутатов Государственного совета по Войковскому одномандатному избирательному округу №9 Керчи и Ленинскому одномандатному избирательному округу №12. Также городские жители отдадут свой голос за одного из кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу №11 г. Керчи.

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Кроме Керчи, выборы в этот день состоятся и в ряде других крымских городов и поселений, среди которых: Бахчисарай, Щелкино, Симферополь и Симферопольский район, Севастополь и др. Помимо этого, единый день голосования не пройдет незамеченным и на территории материковой России. Сегодня на избирательные участки выйдут жители 82 из 85 регионов страны. Об этом сообщает Первый канал.

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Председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев заверил всех керчан и крымчан о полной готовности к проведению голосования в республике, пишет Крыминформ.

В целом, для проведения голосования на территории полуострова было напечатано 113,7 тыс бюллетеней. Бланки имеют несколько степеней защиты, а протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования будут с QR-кодом.

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