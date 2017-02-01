Администрация города информирует о функционировании стационарных пунктов обогрева, которые определены для транзитных пассажиров и людей, попавших в трудную дорожную ситуацию из-за сложных погодных условий, сообщает пресс-служба администрации Керчи.
Пункты расположены:
— зал ожидания паромной переправы (круглосуточно);
— зал ожидания железнодорожного вокзала «Керчь» (круглосуточно);
— зал ожидания автовокзала (круглосуточно).
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А также определены пункты обогрева для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию по различным причинам, по адресам:
— ул. Сморжевского, д. 1 (в дневное время суток);
— ул. Кирова, д. 5, каб. 255 (в дневное время суток).