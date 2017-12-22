В Керчи открылось новое футбольное поле

Сегодня в Керчи торжественно открылось новое футбольное поле городского Стадиона им. 50-летия Октября. В присутствии руководства города, а также вице-премьера Республики Крым Игоря МИХАЙЛИЧЕНКО маленькие футболисты не только провели тренировку, но и полакомились сладким тортом.

Первый удар по футбольному мячу предоставили республиканскому чиновнику, после чего Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО подарил маленьким керченским футболистам торт. Открытие поля стало возможным благодаря средствам ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 г.», а также финансированию из местного бюджета – в общей сложности для установки поля потребовалось более 20 миллионов рублей.

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Как рассказал Директор ДЮСШ Сергей ШЕРАБОКОВ, работа была проделана колоссальная: «Мы возрождаем ДЮШ именно по футболу, чтобы мы могли реализовывать те возможности, которые предоставляет наш крымский климат для тех детей, которые желают заниматься футболом».

По словам тренера, новое поле повысит количество юных футболистов в городе: «Мы закладывали в проект лампы освещения, фонарные опоры, чтобы дети могли заниматься и в тёмное время суток. Это увеличить количество детей – футболистов, которые будут посещать секцию после школы». До этого в ДЮСШ ходили две группы одного возраста, с вводом в эксплуатации нового поля число детей увеличится до 150 человек (пять возрастных групп).

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