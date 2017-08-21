В Керчи открылось социально-реабилитационное отделение

После летних каникул свои двери открыло керченское социально-реабилитационное отделение ГБУ РК «КЦСО г. Керчи». Руководители отделения приглашают керчан зарядиться позитивом, укрепить здоровье и просто пообщаться со своими ровесниками.

Отделение максимально адаптировано под возрастной контингент — старшее поколение и людей с ограниченными возможностями.

В отделении проводятся процедуры массажа, обучение точечному самомассажу из серии «Как помочь себе в экстренной ситуации?», oбучающие занятия по раздельному питанию, обучение комплексу упражнений для снятия острой боли при радикулите, люмбалгии, обострении остеохондроза и т. д.

Электропроцедуры лечат хронические бронхо-легочные заболевания, позволяют снизить болевой порог при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, когда массаж еще делать нельзя. Применение различных методик физиотерапевтической практики в комплексе с массажем способствуют продлению возрастной активности, улучшению периферического кровообращения, замедлению процессов старения, а это так необходимо нашим получателям социальных услуг.

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Нельзя не отметить работу психолога — проведение групповых тренингов для развития внимания и памяти, индивидуальные консультации по вопросам внутрисемейных конфликтов, работа с инвалидами с целью повышения уровня социальной адаптации, стрессоустойчивости, снижению уровня тревожности.

Лекции врача отделения Недальченко М.А. из серии «Старость-в радость» и «Как продлить активное долголетие?» помогают нашим подопечным настроиться на здоровый образ жизни, а так-же получить ответы на волнующие вопросы.

Различная социальная-досуговая программа: лекции сотрудников библиотеки им. Белинского и историко-археологического музея-заповедника, экскурсии и концерты, повышают настроение и настраивают на позитив. Так же в отделении планируется проведение мероприятий ко Дню Флага России, Дню Герба и Флага Крыма, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню св. Николая совместно с сотрудниками библиотеки, научными сотрудниками историко-археологического музея-заповедника и музыкальными коллективами города. Предстоят интересные и познавательные встречи с известными людьми нашего города — ветеранами ВОВ, поэтами, художниками.

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Так же в рамках совестного проекта «Старшее поколение» с партией «Единая Россия» будут проводиться встречи с депутатами и представителями городской власти.

В отделении работает бесплатный кружок «Фитнес-йога для пожилых». Регулярные занятия физической нагрузкой и диафрагмальное дыхание помогают забыть о болезнях, повышают иммунитет и настроение.

Занятия проводятся регулярно: 3 раза в неделю. Начало занятий-1 октября. Набор в группу для прохождения курса реабилитации начинается с 1 числа каждого месяца. Курс реабилитации-1 месяц.

Справки по тел.: + 7 978 124 69 80

Адрес: ул.Еременко 9, южная трибуна «Стадиона 50 лет Октября» Социально-реабилитационное отделение ГБУ РК «КЦСО г.Керчи».

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