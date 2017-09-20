В Керчи открылся 2-й этап вахты памяти «Крым-фронт-аджимушкай 2017

На площадке напротив музея героям Эльтигена 15 сентября 2017 года прошло торжественное открытие второго этапа вахты памяти «Крым-фронт-аджимушкай 2017 2-й этап»

На этом этапе для проведения раскопок собрались такие поисковые организации: и их руководители «Помним» город Керчь – Головатенко Игорь, «ВАЛ» посёлок Горностаевка – Нестеренко Николай, «Сиваш» город Джанкой -Гусев Сергей, отряд «Память» город Керчь – Крючков Сергей отряд «Крымский рубеж» город Симферополь – Ефанов Александр, военно-поисковый клуб «Патриот» город Нижнегорск – Тамбовский Сергей, отряд «Восток» – Соловьёв Сергей и Региональная молодежная общественная организация центр военного поиска «Крымфронт-Эльтиген» – Куликов Алексей.

На митинге выступили: почётный поисковик Дзюба Наталья, лауреат премии Ленинского комсомола Сафина Татьяна, председатель Керченской организации Русской общины Крыма Плотников Валерий, член комиссии Русской общины по изучению роли штрафных подразделений в боевых действиях Эльтигенского десанта Куприн Эдуард.

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Это мероприятие славно тем, что оно помогает не только помнить о героических событиях на Керченской земле, но и открывать всё новые страницы нашей истории. Замечательно, что поисковики керчане и наши гости находят останки воинов десантников для последующего их почётного перезахоронения.

Низкий поклон вам ребята за ваш тяжёлый и до сих пор опасный добровольный труд. Мы надеемся, что в год 75–летия Эльтигенского десанта благодаря вам и исследованиям керченских историков и общественников на памятнике безвестным 18 героям взвода лейтенанта Шумского появятся наконец фамилии героев штрафников, которые ценой своих жизней обеспечили высадку и закрепление основных сил десанта.

Добровольцы поисковики выполняют поисковые работы за свой счёт и конечно, если мы – керчане поможем им продуктами питания, то это будет совсем не лишне.

Председатель Керченской организации Русской общины Крыма Плотников Валерий

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