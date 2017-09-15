В Керчи открылся фирменный свадебный салон «Amore MiO»!

В Керчи открылся фирменный свадебный салон «Amore MiO»!
Сентябрь 15 12:07 2017

Каждой девушке, её счастливое платье, цены приятно Вас удивят. Мы берём лучшее от мировой свадебной моды: лучшие идеи, лучшие концепции, соединяем это с практичностью. Наши платья не только красивые, но и комфортные, а это позволяет наслаждаться праздником, каждым мгновением и жизнью!

Свадебный салон «Amore MiO» в Керчи

Свадьба – событие личное и организовать его нужно в собственное удовольствие! Полезные советы от специалистов свадебной индустрии.👌

Торжественное открытие свадебного салона «Amore MiO» состоится 8 октября по адресу: ул. Таврическая площадь, 2-й этаж (бывшее здание кафе-бар «Якорь») в 14:00. 

В программе – показ моделей свадебных платьев (новая коллекция). В этот день – скидки😃, розыгрыши, подарочные сертификаты😋, сладкое угощение, шампанское, приятные встречи, фото на память.

Вход – БЕСПЛАТНЫЙ!

Приятная новость для будущих молодоженов! 👍👍👍Первому покупателю -50% скидка. 

свадебный салон

Наши преимущества:

·         Низкие цены фирменного салона (от производителя).

·         В наличии большой выбор платьев.

·         В честь открытия скидка 1500 р. весь сентябрь и октябрь.

·         На официальном сайте более 1000 моделей платьев на любой вкус и кошелёк. Доставим в течении недели.

·         Вам больше не надо преодолевать расстояния в поисках свадебного платья, Вы его найдёте у нас!2-й этаж (бывшее здание кафе-бар «Якорь»)

Ждём Вас по адресу: г. Керчь, ул. Таврическая площадь, c 10.00 до 18.00 ежедневно. Записаться на примерку можно предварительно по телефону: +7 978 201 41 41.

Сайт: www.amomio.ru

С уважением и любовью,  сеть салонов «Amore  MiO».

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