В Керчи открылся фирменный свадебный салон «Amore MiO»!

Каждой девушке, её счастливое платье, цены приятно Вас удивят. Мы берём лучшее от мировой свадебной моды: лучшие идеи, лучшие концепции, соединяем это с практичностью. Наши платья не только красивые, но и комфортные, а это позволяет наслаждаться праздником, каждым мгновением и жизнью!

Свадебный салон «Amore MiO» в Керчи

Свадьба – событие личное и организовать его нужно в собственное удовольствие! Полезные советы от специалистов свадебной индустрии.

Торжественное открытие свадебного салона «Amore MiO» состоится 8 октября по адресу: ул. Таврическая площадь, 2-й этаж (бывшее здание кафе-бар «Якорь») в 14:00.

В программе – показ моделей свадебных платьев (новая коллекция). В этот день – скидки , розыгрыши, подарочные сертификаты , сладкое угощение, шампанское, приятные встречи, фото на память.

Вход – БЕСПЛАТНЫЙ!

Приятная новость для будущих молодоженов! Первому покупателю -50% скидка.

Наши преимущества:

· Низкие цены фирменного салона (от производителя).

· В наличии большой выбор платьев.

· В честь открытия скидка 1500 р. весь сентябрь и октябрь.

· На официальном сайте более 1000 моделей платьев на любой вкус и кошелёк. Доставим в течении недели.

· Вам больше не надо преодолевать расстояния в поисках свадебного платья, Вы его найдёте у нас!2-й этаж (бывшее здание кафе-бар «Якорь»)

Ждём Вас по адресу: г. Керчь, ул. Таврическая площадь, c 10.00 до 18.00 ежедневно. Записаться на примерку можно предварительно по телефону: +7 978 201 41 41.

Сайт: www.amomio.ru

С уважением и любовью, сеть салонов «Amore MiO».

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