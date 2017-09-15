В Керчи открылся фирменный свадебный салон «Amore MiO»!

Каждой девушке, её счастливое платье, цены приятно Вас удивят. Мы берём лучшее от мировой свадебной моды: лучшие идеи, лучшие концепции, соединяем это с практичностью. Наши платья не только красивые, но и комфортные, а это позволяет наслаждаться праздником, каждым мгновением и жизнью!
Свадьба – событие личное и организовать его нужно в собственное удовольствие! Полезные советы от специалистов свадебной индустрии.
Торжественное открытие свадебного салона «Amore MiO» состоится 8 октября по адресу: ул. Таврическая площадь, 2-й этаж (бывшее здание кафе-бар «Якорь») в 14:00.
В программе – показ моделей свадебных платьев (новая коллекция). В этот день – скидки, розыгрыши, подарочные сертификаты, сладкое угощение, шампанское, приятные встречи, фото на память.
Вход – БЕСПЛАТНЫЙ!
Приятная новость для будущих молодоженов! Первому покупателю -50% скидка.
Наши преимущества:
· Низкие цены фирменного салона (от производителя).
· В наличии большой выбор платьев.
· В честь открытия скидка 1500 р. весь сентябрь и октябрь.
· На официальном сайте более 1000 моделей платьев на любой вкус и кошелёк. Доставим в течении недели.
· Вам больше не надо преодолевать расстояния в поисках свадебного платья, Вы его найдёте у нас!2-й этаж (бывшее здание кафе-бар «Якорь»)
Ждём Вас по адресу: г. Керчь, ул. Таврическая площадь, c 10.00 до 18.00 ежедневно. Записаться на примерку можно предварительно по телефону: +7 978 201 41 41.
Сайт: www.amomio.ru
С уважением и любовью, сеть салонов «Amore MiO».
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