В Керчи открыт пункт проката технических и других средств реабилитации

На базе ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Керчи» открыт пункт проката технических средств реабилитации (далее – ТСР).

ТСР предоставляются во временное пользование гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Крым, которые в силу заболевания, возраста или инвалидности нуждаются в данной социальной услуге. ТСР предоставляются гражданам при наличии их в пункте проката.

Пункт проката так же принимает от населения средства реабилитации, в которых нет надобности.

Для получения ТСР гражданину необходимо обратиться в пункт проката с заявлением, предоставить оригиналы и копии следующих документов:

– документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя);

– документ, подтверждающий полномочия законного представителя (если заявление подано законным представителем);

– документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Республики Крым, если в паспорте не указаны сведения о регистрации по месту проживания;

– справка об инвалидности, для инвалидов и детей-инвалидов (при наличии);

– индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида или ребенка инвалида (ИПРА);

– заключение медучреждения о нуждаемости в ТСР для лиц, не имеющих инвалидность;

Услуги проката оплачиваются согласно тарифам, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 25 марта 2016г No 162.

Например, цена за пользование кресла-коляски с электропроводом равна 20,00 рублям за один день проката; кресла-коляски комнатной, прогулочной – 12,00 руб., соответственно; прокат костылей – 4,00 рубля в день; ходунки опоры – 10,00руб.

С полным перечнем цен и наличием ТСР в пункте проката Вы сможете ознакомится в рабочее время по телефону для справок 4-38-29 или +7 978 861 82 35, а так же по адресу нахождения пункта проката ТСР: г. Керчь, ул. Всесоюзная ,9 (остановка «Луч», бывший детский сад, во дворе дома Г.Петрова, 24).

Режим работы пункта проката ТСР в г. Керчи: ежедневно с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00, выходные: суббота и воскресенье.

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