В Керчи открыты новые пункты для оформления удостоверений

В Керчи начали функционировать два дополнительных пункта, где можно получить удостоверение о праве на меры социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Начиная с сегодняшнего дня, 7 апреля, в Керчи можно сдавать документы на удостоверение о праве на меры социальной поддержки не только в здании департамент труда и социальной защиты населения.

Адреса дополнительных пунктов: ДШИ им. Сердюка — ул. Войкова, 30, каб. 13 и ДК «Корабел» — фойе 1 этажа.

Время приёма жителей: будние дни с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

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Напомним, срок выдачи удостоверений не ограничен, поэтому не стоит создавать ажиотаж.

Необходимые документы для получения удостоверения:

1. Паспорт (оригинал) и ксерокопию (желательно)

2. СНИЛС (оригинал) и ксерокопию (желательно)

3. Удостоверение (оригинал) и ксерокопию (желательно)

4. Фотографию 2х3 – 1шт.

Справочную информацию можно получить по номерам:

2-01-41, 2-02-42, 2-50-97 с 8 до 17, обед с 12 до 13



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