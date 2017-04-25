В Керчи открывается уникальная выставка

В керченском в историко-археологическом музее открывается новая выставка в из цикла «Музейные редкости». Все желающие смогу познакомится с «Находками из Китея». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Выставка «Находки из Китея» создана в цикле «Музейные редкости» для показа одного из наиболее интересных городищ к югу от Керчи. Город Китей упомянут античными авторами. Городище открыто в 1820 году П.А. Дюбрюксом, считавшим его Акрой. В 1918 году сделана замечательная находка на городище солнечных часов и культовогостола с надписью, из которой следовало, что здесь находился город Китей. Надпись впервые прочёл эпиграфист В.В. Шкорпил и в минускуле сообщил коллеге В.В. Латышеву, издавшему её. Городище в1927 – 1929 гг. исследовалось директором Керченского музея Ю.Ю. Марти; в 1957 г. – Н.С. Беловой; в 1970 – 1973 гг. раскопки возобновила С.С. Бессонова.

Читайте: В Керчи стартовал фестиваль фотографии

С 1974 года исследования городища и некрополя продолжил Е.А. Молев. Раскопки некрополя велись А.А. Масленниковым, С.А. Шестаковым, а затем В.А. Хршановским. Находки из этих раскопок хранятся в фондах заповедника. Они составляют экспонатуру выставки. Наиболее важные предметы: часы и культовый стол, никогда не покидавшие экспозицию музея, и другие эпохальные находки теперь выставлены в других музеях заповедника.

Для выставки отобрано 60 предметов наиболее хорошо характеризующие как историю города, так и историю раскопок Китея. Выставлены разнообразные керамические, металлические предметы, граффити из городища и архаические предметы из некрополя, в том числе протофасосская амфора и киаф, а также стеклянная ойнохоя 1-х вв. н.э.

Данная выставка, кроме основой задачи, предполагает обзор находок из Китея для создания в перспективе более масштабной выставки.

Открытие выставки 26 апреля в 11:00.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

