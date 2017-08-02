В Керчи отмечают День Воздушно-десантных войск

Праздник Воздушно-десантных войск принято отмечать во второй день августа, который и считается Днем рождения ВДВ. В 1930 году именно в этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение военных.

Празднование Дня ВДВ в Керчи началось с торжественной церемонии возложения цветов у мемориальной доски В.Ф. Маргелову, который является легендарным командующим воздушно-десантных войск. Мемориальная доска, посвященная десантнику, расположена в Керчи у здания ДОСААФ.

Далее организаторы праздника пригласили всех присутствующих на праздничное мероприятие, в ходе которого военных поздравили гости праздника. Слова поздравлений прозвучали из уст Председателя МО ДОСААФ России г. Керчь Республики Крым Артамонова А.А., Председателя актива воинов-афганцев Чахоян А. А. и других почетных гостей.

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Кроме того, на городском мероприятии выступил представитель Воздушно-десантных войск из города Усинск, Республика Коми.

Также организаторы мероприятия наградили участников керченского отделения всероссийского движения «Юнармия».

После торжественной части праздника все присутствующие отправились на просмотр показательного выступления юноармейцев, которые продемонстрировали пример десантной операции. Выступление сопровождалось взрывами и демонстративными рукопашными боями.

Далее участники празднования Дня ВДВ отправились в керченский сквер афганцев и к памятнику десантникам на городской набережной, где произойдет возложение цветов.

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