С самого утра в храмах города идут службы, а рядом уже выстраиваются люди, чтобы освятить воду и принять участие в крещенском обряде.

Около храма Иоанна Предтечи собралось больше ста человек, все ждут завершения службы и выхода настоятеля. С минуты на минуту батюшка освятит воду прихожанам и крестных ход отправится в сторону городской набережной, где состоится крещение морской воды. Мероприятие продлится до 13 часов.

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По традиции праздника самые смелые окунутся в крещенскую воду. Есть поверие, что сегодня она имеет особые свойства.

Однако отметим, что медицинские работники не рекомендуют купаться неподготовленным людям и керчанам со слабым здоровьем. Мороз и резкая смена температуры могут наоборот сыграть злую шутку.

Следить за порядком будут сотрудники полиции, спасатели и медицинские работники.

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