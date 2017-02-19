В Керчи состоялся «Бал-маскарад»

Мероприятие состоялось 18 февраля в 17:00 в зале ДК «Корабел». В шоу приняли участие 8 пар. Конкурс прошёл в несколько этапов: домашнее задание, танцы и конкурс карнавальных масок, которые ребята смастерили своими руками. Все девушки и молодые люди выглядели просто неотразимо!

Раннее участникам было дано домашнее задание, в котором они должны были представить свой номер наилучшим способом и доказать, что именно они заслуживают звание лучшей влюблённой пары Керчи. В своих выступлениях пары-участники использовали не только лирические нотки, а также искусство, оригинальность, юмор и смекалку.

На втором этапе мероприятия керченские зрители сумели оценить танцы конкурсантов. Руководители постановки танцевальных номеров Кристина Мацкевич и Елена Резник отлично справились с поставленной задачей. Всего за несколько недель хореографы обучили мастерству парной хореографии 8 дуэтов-участников. На протяжении некоторого времени все ребята упорно трудились и оттачивали свою программу, чтобы доказать, что их влюбленные сердца способны на многое.

После финального этапа и выхода пар-участников на сцену жюри конкурса после долгих дебатов назвало победителей.

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Лучшими стали три пары: 1 место и путёвку на совместную поездку в Ялту получили Александра Воронцова и Данио Гайворонский, 2 место заняла пара Анны Пушкаренко и Леонида Васильева, 3 место одержал тандем Виктории Кириловой и Ивана Новосёлова.

Бал окончен, победители названы. А глаза и сердца керчан по прежнему горят и стучат. Праздник любви и нежных чувств предоставил шанс каждому хоть на минутку окунуться в бурлящую жизнь влюблённых и вместе с участниками пережить все эмоции снова.

Бал-маскарад влюбленных фото

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