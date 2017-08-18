В Керчи отметят День Государственного флага Российской Федерации

Ежегодно 22 августа Российская Федерация празднует День Государственного флага. Праздник установлен указом президента страны.
Традиционно, День Государственного флага Российской Федерации празднуется с широким размахом по всей стране. Этот день наполнен духом патриотизма и любви к Родине.
В этом году в Керчи пройдет ряд мероприятий, посвященных государственному празднику.
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10:00 – торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации напротив здания Администрации г. Керчь (ул. Кирова, 17)
11:00 – Библиотека им. Кошевого час истории «Овеяны славою герб наш и флаг»
11:00 – Библиотека филиал им. Островского беседа «Знамя единства»
12:00 – Библиотека филиал им. Некрасова — Викторина «И Родины имя гордо звучит»
13:00 – Библиотека филиал № 7 им. Лермонтова историко-литературный урок «Знамя единства»
14:00 – Библиотека филиал им. Маршака- Занятие-путешествие « Три символа на фоне истории»
15:00 – ЦГБ им. Белинского — Вечер-концерт «Вьется над Россией флаг ее судьбы»
15:00 – ЦДБ им. Дубинина информационно-познавательный видео-час «Гордо реет флаг державный»
17:00 – выступление оркестра культурного центра МВД по Республике Крым на улице Ленина (неподалеку театра Пушкина)
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