В Керчи отметят День Государственного флага Российской Федерации

Ежегодно 22 августа Российская Федерация празднует День Государственного флага. Праздник установлен указом президента страны.

Традиционно, День Государственного флага Российской Федерации празднуется с широким размахом по всей стране. Этот день наполнен духом патриотизма и любви к Родине.

В этом году в Керчи пройдет ряд мероприятий, посвященных государственному празднику.

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10:00 – торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации напротив здания Администрации г. Керчь (ул. Кирова, 17)

11:00 – Библиотека им. Кошевого час истории «Овеяны славою герб наш и флаг»

11:00 – Библиотека филиал им. Островского беседа «Знамя единства»

12:00 – Библиотека филиал им. Некрасова — Викторина «И Родины имя гордо звучит»

13:00 – Библиотека филиал № 7 им. Лермонтова историко-литературный урок «Знамя единства»

14:00 – Библиотека филиал им. Маршака- Занятие-путешествие « Три символа на фоне истории»

15:00 – ЦГБ им. Белинского — Вечер-концерт «Вьется над Россией флаг ее судьбы»

15:00 – ЦДБ им. Дубинина информационно-познавательный видео-час «Гордо реет флаг державный»

17:00 – выступление оркестра культурного центра МВД по Республике Крым на улице Ленина (неподалеку театра Пушкина)

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