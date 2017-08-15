В Керчи отпраздновали 90-летие ДОСААФ

В Керчь прибыл комбинированный пробег. Грандиозная акция приурочена к 90-летию к Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.

Сегодня, 15 августа, в Керчь прибыл автопробег, который проходил под лозунгом «С Востока на Запад – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее».

Цель автопробега — объединить все поколения отечества, общественные и патриотические организации России, Казахстана и Белоруссии на принципах добрососедства и культуры межнациональных отношений народов.

На протяжении всего маршрута участники акции посетили памятные места, провели митинги и возложили цветы к памятникам героев и мемориалам славы, а также передали эстафету символов пробега.

В честь прибытия праздничного автопробега в центре города состоялись торжественные мероприятия.

Читайте: В Керчи поздравили сотрудников ДОСААФ

Так, участников автопробега встретили на центральной площади города. После чего состоялась церемония возложения цветов к вечному огню и небольшой митинг. Керченские юнармейцы передали горсть земли, окропленную кровью мужественных солдат, павших защищая Керчь в Аджимушкайских каменоломнях.

После этого состоялась торжественная передача иконы Покрова Божьей Матери представителям Керченской епархии.

Также прошла презентация фильма о ДОСААФ на большом экране, после чего юнармейцы под руководством Керченского отделения «Союза десантников Крыма» провели показательные выступления, имитирующие бой с противником.

Празднование 90-летие ДОСААФ в Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

