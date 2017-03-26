В Керчи отпраздновали Наврез-Байрам

В городском культурном центре им. Богатикова состоялся праздничный концерт в честь праздника Наврез-Байрам.

Наврез происходит от иранского «навруз» и означает новый день. Наврез — древний праздник земледельцев. Он празднуется в честь начала нового года и весны. В обрядности Навреза содержится информация об этнических истоках, этно-культурных связях и верованиях крымских татар.

С праздником собравшихся поздравили и творческие коллективы города: ансамбль народного танца «Варирач», вокально-инструментальный ансамбль Хадырлез, ансамбль «Мерджан» и другие.

Но лучше всего атмосферу праздника передадут фотографии, которые представлены ниже.

Наврез-Байрам в Керчи фото



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