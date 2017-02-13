В Керчи отпраздновали юбилей городского Совета ветеранов

В Культурном центре имени Богатикова прошел концерт, посвященный 30-летию Совета ветеранов Керчи.

Сегодня, 13 февраля, в Керчи ветераны войны и труда, пенсионеры города праздновали тридцатилетие создания Союза ветеранов Керчи.

«Помните о тех, кто погиб! Поните о тех, кто отдал жизнь за Родину!», — обратился к молодежи председатель Совета ветеранов Китиков Николай Тимофеевич. После выступили с патриотическими речами и другие члены организации совета ветеранов.

Совет ветеранов подготовил к праздничной дате организации фотоальбом «Альбом памяти», в котором были опубликованы фото памятников и мемориалов города Керчи. Так же был подготовлен видеоролик, который был показан всем присутствующим на большом экране.

Читайте: Афиша ДК «Корабел» на февраль 2017

Завершился юбилей организации праздничным концертом, в котором участвовали творческие коллективы города.

Редакция KerchINFO.com напоминает, что городской Совет ветеранов активно участвует в общественной и политической жизни города, проводит различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи и социальную реабилитацию керчан пожилого возраста. Возглавляет Совет ветеранов Керчи Николай Тимофеевич Китиков.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





