В Керчи отремонтируют 12 остановок

В Керчи облагородят 12 остановок общественного транспорта. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.
Согласно документации, открыт конкурс на определение подрядчика для выполнение работ по текущему ремонту, поставке, монтажу остановочных павильонов.
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Заказчиком выступает Управление жилищно — коммунального хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым.
на работы из городского бюджета выделено 2 миллиона рублей.
Согласно документации, будут отремонтированы (либо установлены) следующие остановки общественного транспорта:
Электронный аукцион состоится 25 августа. В ходе него будет определена фирма-исполнитель.
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