В Керчи отремонтируют 12 остановок

В Керчи облагородят 12 остановок общественного транспорта. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, открыт конкурс на определение подрядчика для выполнение работ по текущему ремонту, поставке, монтажу остановочных павильонов.

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Заказчиком выступает Управление жилищно — коммунального хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым.

на работы из городского бюджета выделено 2 миллиона рублей.

Согласно документации, будут отремонтированы (либо установлены) следующие остановки общественного транспорта:

Площадь Ленина

Кирова 22 СРЗ

Кирова 17 Исполком

Ул.Еременко,31

Ул. Еременко (речка Мелек-Чесме)

Ул. Еременко Автовокзал (речка Мелек-Чесме)

Музей (Свердлова,14)

Музей (Свердлова,24)

Военкомат (Свердлова,50)

Военкомат (Свердлова,23)

Босфорский (Свердлова, 84)

Босфорский (Свердлова, 35)

Электронный аукцион состоится 25 августа. В ходе него будет определена фирма-исполнитель.

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