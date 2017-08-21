В Керчи отремонтируют 12 остановок

В Керчи отремонтируют 12 остановок
Август 21 14:27 2017

В Керчи облагородят 12 остановок общественного транспорта. Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, открыт конкурс на определение подрядчика для выполнение работ по текущему ремонту, поставке, монтажу остановочных павильонов.

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Заказчиком выступает Управление жилищно — коммунального хозяйства Администрации города Керчи Республики Крым.

на работы из городского бюджета выделено 2 миллиона рублей.

Согласно документации, будут отремонтированы (либо установлены) следующие остановки общественного транспорта:

  • Площадь Ленина
  • Кирова 22 СРЗ
  • Кирова 17 Исполком
  • Ул.Еременко,31
  • Ул. Еременко (речка Мелек-Чесме)
  • Ул. Еременко Автовокзал (речка Мелек-Чесме)
  • Музей (Свердлова,14)
  • Музей (Свердлова,24)
  • Военкомат (Свердлова,50)
  • Военкомат (Свердлова,23)
  • Босфорский (Свердлова, 84)
  • Босфорский (Свердлова, 35)

Электронный аукцион состоится 25 августа. В ходе него будет определена фирма-исполнитель.

 

схема остановок

 

 

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