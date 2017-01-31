Руководство Керчи выделило в 2017 году почти 50 миллионов рублей на капитальный ремонт учреждений, подведомственных управлению образования города. Об этом информирует электронная версия бюджета Керчи на 2017 год — «Бюджета для граждан».

Согласно выше указанному документу, в течении 2017 года в Керчи будут отремонтированы 8 учреждений управления образования. Два из них — детские садики, остальные шесть — общеобразовательные школы города. Общая сумма, которая выделяется на капитальный ремонт зданий — 48,8 миллионов рублей.

Таким образом, на «Детский сад №37 «Золотая рыбка», который расположен по адресу г. Керчь, пер.3-й Портовый, 11 выделяется 5 миллионов рублей. На «Детский сад №40 «Колобок», по адресу ул. Мирошника, 10 — 3 миллиона рублей.

Из школ города в список на капитальный ремонт попали:

МБОУ «Школа №11», ул. Орджоникидзе, 24 — 5 миллионов рублей;

МБОУ «Школа №17 им. В. Белик», ул. Войкова, 24 — 8,3 миллиона рублей;

МБОУ «Школа №23», ул. Ворошилова,29 — 2,5 миллиона рублей;

МБОУ «Школа №25», ул. Кирова,75-А — 5 миллионов рублей;

МБОУ «Школа №26», ул. Кирова, 113 — 5 миллионов рублей;

МБДОУ «Школа №28», ул.Кавказская,1 — 15 миллионов рублей.

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Напомним, что наибольшая часть керченского бюджета уйдёт на образование (49,9%), а меньше всего денежных средств получит охрана окружающей среды (0,002%).

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