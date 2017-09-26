В Керчи отремонтируют дорогу к детскому саду

В Керчи начнут ремонтировать подъездную дорогу к строящемуся детскому саду в микрорайоне Марат-2 – сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает керченская администрация, финансирование поступит из городского бюджета. Выполнение комплекса работ по ремонту дороги оценивают в 1 267 982 рублей.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 3 октября. Аукцион проведут в 10-х числах октября. Отремонтировать дорогу по документу должны не более чем за 15 дней с момента заключения контракта.
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Напомним, в начале месяца на стройке дошкольного учреждения побывал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Он отметил, что объект отстаёт от графика строительства, и взял его под особый контроль. Завершить строительство детского сада на 260 мест планируют до 20 декабря 2017 года.
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