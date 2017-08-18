В Керчи отремонтируют мост через реку Мелек-Чесме

Один из мостов через реку Мелек-Чесме в Керчи нуждается в срочном ремонте. Его осмотр совершили представители власти. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

На мост через реку Мелек-Чесме расположенном в районе дома по ул. Вокзальное шоссе, 35 были нарекания от жителей уже давно. Компетентная рабочая группа в составе начальника УЖКХ Вячеслава Карпова, заместителя главы администрации, курирующего жилищно-коммунальную проблематику, Евгения Адаменко, советника главы администрации Михаила Севастьянова, а также члена Общественного совета города Ирины Черненко произвела осмотр моста.

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Проведя инспекцию моста, была дана предварительная оценка необходимых для ремонта денежных средств.

Также руководство города осмотрело состояние самой реки, в результате чего было принято решение о необходимости ее очищения.

Более того, в процессе осмотра была зафиксирована утечка, о которой представители власти Керчи сообщили в водоканал.

По результатам выезда было принято решение о проведении проектно-изыскательских работ. По их завершении будет произведен ремонт моста.

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