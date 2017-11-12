В Керчи отремонтируют улицу Кокорина

В Керчи в следующем месяце отремонтируют дорогу по улице Кокорина. Администрация города объявила электронный аукцион на определение подрядчика «Ремонт дороги общего пользования местного значения в г. Керчь, по ул. Кокорина (1-я часть)». Сведения и документация размещены на сайте госзакупок.

Согласно техническим правилам ремонта и содержания автомобильных дорог, подрядчик должен будет, в частности, снять старый асфальт, очистить основание и при необходимости просушить; подгрунтовать основание битумом, и уложить горячую асфальтобетонную смесь. Производить ремонт горячей асфальтобетонной смесью в сухое время года при температуре воздуха не ниже +5 °С.

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Начальная (максимальная) стоимость работ – 15 563 031 рублей. Электронные торги проведут 30 ноября. Сроки выполнения работ: не более 20 дней с момента заключения контракта.

Улица Кокорина отмечена на «Карте убитых дорог» Керчи, с комментарием жителя: «Дорога частного сектора находится в ужасном состоянии, к некоторым домам, особенно в осенне-зимний период, пешком пройти невозможно из-за ям и грязи на данных участках».

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