В Керчи падают деревья

Обычно, осенью падают листья. Но в Керчи бывает и по-другому — падают целые деревья. Такие случаи иногда провоцирует непогода, но есть и другие причины. Во дворах и на улицах много старых посадок, многие из которых являются аварийными, и за этим должны следить специальные организации.

Читатели КерчьИнфо недовольны работой коммунальных служб. Вчера на улице Ленина дважды случилось два неприятных эпизода.

Рядом с домом №25 спиленное дерево упало на иллюминацию между столбами и электрические провода. Часть мусора оказалась на пешеходной зоне.

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Во дворе дома №42 огромная ветка сафоры упала на автомобиль. И ещё одно дерево упало во дворе дома №6 по улице Горького, повредив электропровода.

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