В Керчи падают деревья

В Керчи падают деревья
Сентябрь 13 10:01 2017

Обычно, осенью падают листья. Но в Керчи бывает и по-другому — падают целые деревья. Такие случаи иногда провоцирует непогода, но есть и другие причины. Во дворах и на улицах  много старых посадок, многие из которых являются аварийными, и за этим должны следить специальные организации.

Читатели КерчьИнфо недовольны работой коммунальных служб. Вчера на улице Ленина дважды случилось два неприятных эпизода.

Рядом с домом №25 спиленное дерево упало на иллюминацию между столбами и электрические провода. Часть мусора оказалась  на пешеходной зоне.

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Во дворе дома №42 огромная ветка сафоры упала на автомобиль.  И ещё одно дерево упало во дворе дома №6 по улице  Горького, повредив электропровода.

 

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