30 декабря оказалось достаточно стрессовым для керчан.

Порывы ветра ночью с 29 на 30 декабря достигали крайне высоких значений, из-за чего Керченская паромная переправа приостановила свою работу около 20:00 вчерашнего вечера. Курсирование паромов было возобновлено, сегодня, в районе 9 утра. Из-за того, что в течение 13 часов на переправе собирались транспортные средства, сегодня на улицах Керчи существенные пробки и достаточно затруднённое движение.

Сильнейший ветер с мокрым снегом стал причиной и ряда аварий на линиях электросетях, в результате чего без света в Керчи осталось около 7 тысяч абонентов.

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Погодные условия сделали весьма проблематичным и передвижения пешеходов по улицам города: тротуары и аллеи устелены мокрым снегом, на обочинах сугробы из грязи, а через каждые два метра лужи необъятных размеров. В последний рабочий день 2016 года керчанам пришлось изрядно помучиться, чтобы добраться до места назначения.

Не обошлось и без происшествий: на улице Кирова, 103 на автомобиль марки «Audi» упало дерево, на территории дачного кооператива в районе остановки «Верхний Солнечный» загорелось жилое строение, пьяный водитель врезался в столб в районе улицы Кирова, 124. Также большая авария произошла на ул. Годыны (в районе СТО): участниками ДТП стали автомобили КАМАЗ и Газель, в результате происшествия поврежден жилой дом.

Редакция KerchINFO.com просит горожан соблюдать максимальную внимательность при передвижении по улицам Керчи.

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