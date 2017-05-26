В Керчи перенесли открытие очередной площадки Workout

В районе Нижнего Солнечного завтра, 27 мая, представители «Грифон Воркаут Клуб» планировали открыть спортивную площадку.

Как сообщил сегодня журналистам KerchINFO основатель КРСОО «Грифон Воркаут Клуб» Максим ОРЛЕНКО, открытие площадки на шоссе Героев Сталинграда возле дома №4 переносится на неопределенный срок.

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Причиной переноса стала задержка бетона, нужного для открытия workout-площадки.

«Бетон везут уже полторы недели», — констатировал Максим ОРЛЕНКО.

О новой дате керченским СМИ сообщат в скором времени.

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