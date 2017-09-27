В Керчи перевернулся автобус с пассажирами

Утро в Керчи не прошло без дорожно-транспортного происшествия. На одной из улиц города в ДТП попал общественный транспорт. Об это сообщает РИА Новости (Крым), ссылаясь на пресс-службу ГИБДД.
Так, утром, 27 сентября, водитель автомобиля Nissan, выезжая со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автобусом «Рута». В результате автобус перевернулся.
По сообщению Госавтоинспекции, в автобусе находилось 5 пассажиров. Однако обошлось без пострадавших. От медицинской помощи на месте все отказались.
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Несколько позже один из участников ДТП обратился в больницу. Ему диагностировали вывих плеча.
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