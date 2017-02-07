На одной из керченских улиц перевернулся прицеп с кукурузой. Продукт высыпался на проезжую часть.

Грузовая машина с дополнительным прицепом передвигалась по ул. Годыны в сторону ул. Чкалова. На отрезке дороге, где крутой подъем, транспортному средству не удалось совершит маневр, в результате чего перевернулся прицеп.

В прицепе находилось большое количество кукурузы, которая после происшествия высыпалась на дорогу.

На улице Годыны из-за ДТП осуществляется реверсивное движение (т.е. оба потока машин передвигаются по одной полосе движения, пропуская друг друга по очереди).

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