В Керчи по улице течёт питьевая вода

На протяжении нескольких суток по одной из улиц Керчи течет вода. Тем временем в соседних домах отсутствует водоснабжение.

В редакцию KerchINFO.com приходят жалобные письма о том, что ул. Госпитальную затопило питьевой водой.

«Прикольно мы живем друзья. Водоканал включил игнор. У них всегда абонент занят, причём круглые сутки», — отмечает керчанка.

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Важно отметить, что пока по улицам города течет вода, платить за которую будут абоненты близрасположенных домов, по улице Шлагбаумской водоснабжение вовсе отсутствует.

Отметим, что из-за высокой температуры на улицах, увеличился расход воды, что вызывает большое количество аварий на водопроводе. В связи с этим, керчан просят по возможности, экономно расходовать воду.

Фото из соцсети

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