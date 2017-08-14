В Керчи почти завершился ремонт центральных дорог

На протяжении нескольких недель в Керчи продолжается ремонт дорожного покрытия центральных улиц города. С 29 июля керченские строители проводят активные работы.

Первой центральной улицей, на которой был произведен ремонт дороги, стала улица Еременко. Следующей на очереди стала улица Шлагбаумская.

Ремонтные работы проезжей части осуществляются в ночное время суток. Этот процесс связан с активным транспортным движением на центральных улицах в дневное время.

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Подрядчиком, осуществляющим ремонтные работы, является ООО «Крым Магистраль Строй». Эта компания уже не раз предоставляла дорожно-ремонтные услуги в Керчи: дорога на Керченскую паромную переправу, а также ремонт дорожного покрытия на кольце в районе Автовокзала.

На данный момент практически окончены строительные работы на улице Шлагбаумской. Ранее рабочие уложили первый слой асфальта на площади. Сейчас ремонт центральных дорог Керчи вышел на финишную прямую.

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