В Керчи почтили память героических десантников

В Керчи у памятника десантникам возложили цветы, а на городской набережной спустили на воду венок – дань памяти погибшим морякам в годы Великой Отечественной войны.
Возложить цветы к памятнику пришли представители администрации, Совета ветеранов Керчи и студенты. Во время мероприятия присутствующие почтили память воинов, которые освобождали город-герой от фашистских захватчиков минутой молчания.
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Затем группа участников отправилась в поселок Эльтиген на торжественное открытие Аллеи Героев Советского Союза. Оставшиеся спустили венок на воду к бую в память героическим десантникам, которые погибли в 1941-43 годах, сражаясь за Керчь.
Стоит отметить, что в это время по городу прошли подобные мероприятия, в частности, цветы возложили к Братским могилам в поселке Капканы и Приморском парке.
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