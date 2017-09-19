В Керчи почтили память погибших байкеров

Вчера, 18 сентября, во всем мире прошел «День памяти погибших мотоциклистов». В Керчи тоже не забыли о байкерах, которых уже нет в живых.

В честь Дня памяти погибших мотоциклистов в Керчи прошло знаковое мероприятие. Керченские байкеры проехались колонной по центральным улицам города.

После чего мотоциклисты отправились на въезд в Керчь, где были зажжены Огни Вечной Памяти в честь тех, кого уже не стало.

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Память погибших почтили минутой молчания. Конечной точкой в движении колонны стала гора Митридат.

Отметим, что в этот день байкеры всего мира совершают подобные ритуалы, дабы показать, что память об ушедших собратьях.

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