В Керчи почтили память погибших морских десантников

Традиционно, в последнее воскресенье июля Россия празднует День Военно-Морского флота. В этот праздник принято вспоминать погибших военных моряков, устраивать парады и салюты.

В этом году в Керчи праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ, проходили в 2 дня. Вчера на городской набережной состоялся праздничный концерт с участием творческих керчан.

Сегодня празднование государственного праздника началось с возложения цветов к памятнику морским десантникам, погибшим в боях за Керчь в годы Великой Отечественной войны.

На торжественной церемонии присутствовал Председатель Керченского городского совета Гусаков Николай Сергеевич и председатель Керченского Совета ветеранов Китиков Николай Тимофеевич, которые удостоились чести первыми возложить цветы к памятнику в честь погибших.

Также память погибших военных моряков почтили керченские ветераны ВМФ, родственники, близкие и просто неравнодушные керчане. Несмотря на раннее время, желающих вспомнить подвиг советских моряков собралось немало.

Далее праздничная делегация отправилась на водную станцию для продолжения торжественных мероприятий и церемонии награждения.

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