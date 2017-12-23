В Керчи почтили память воинов-афганцев

Сегодня, 23 декабря, в Керчи прошла памятная акция, посвященная Дню вывода советских войск из Афганистана.

Несмотря на плохую погоду, в керченском Сквере воинов-интернационалистов почтить память погибших в Афганистане солдат собрались неравнодушные местные жители.

Памятная акция началась с возложения цветов к памятнику. Затем, традиционно, прошла минута молчания.

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Слова благодарности солдатам и их семьям выразили представители Общества ветеранов Афганистана и представители городского воинского сообщества.

Кроме того, несколько семей были награждены почетными символами и памятными фотографиями.

Следующее мероприятие, посвященное погибшим в Афганистане 12 керчанам, пройдет 25 декабря в 18:00 в Сквере воинов-интернационалистов.

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