В Керчи почтили память воинов-афганцев

Февраль 1989 года. 15 числа последняя колонна советских войск пересекает афгано-советскую границу. Этот день вошёл в историю и стал знаменательным для тысяч жителей тогда ещё Советского Союза. По сей день про него не забыли все, кто живёт на постсоветском пространстве.

Сегодня, 15 февраля 2017 года, в Керчи состоялось торжественного возложение цветов к памятнику воинов-интернационалистов, павших в Афганистане.

Почтить память героев собрались около трёхсот керчан. Многие из присутствующих держали в руках портреты погибших близких и родственников.

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Мероприятие также посетили представители руководства города, отметив в своих речах важность события и героический подвиг тех, кто положил жизнь в боях.

В честь солдат, которые так и не вернулись из Афганистана, звучали залпы, после чего в небо были выпущены белые голуби, как символ мирного неба над головой.

В завершении присутствовавших угостили солдатской кашей с чаем и «боевыми» ста граммами.

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