В Керчи почтили память воинов, погибших в Афганистане

Возле здания ДОСААФ состоялось возложение цветов. Представители Керченского отделения ДОСААФ России по Республике Крым, а также Союза Десантников Крыма и Керченского отделения Союза ветеранов Афганистана почтили память погибших товарищей.

Собрание было посвящено двум памятным и трагическим датам. Одна из них – восстание в лагере Бадабер, в ходе которого состоялось неравное сражение между частями моджахедов и Пакистанской армии с одной стороны, и советскими и афганскими военнопленными с другой. Вторая – события гибели Мараварской роты, в ходе которых погиб 31 советский солдат.

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Собравшиеся возложили цветы, вспомнили товарищей, а также зажгли свечу в память о погибших.

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